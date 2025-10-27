كتائب القسام تعلن تسليم رفات رهينة الليلة

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها ستسلم رفات رهينة انتشلتها اليوم الاثنين في غزة عند الساعة التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش).

كما أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة العثور على جثة أسير إسرائيلي خلال عمليات البحث عن جثث أسرى في حي التفاح بمدينة غزة.

وأضاف المصدر أنه يتم الترتيب بين القسام والصليب الأحمر لتحديد موعد تسليم الجثة.

وأشارت القسام في بيان مقتضب أنه سيتم تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة

وكانت آليات ومعدات هندسية وصلت إلى حي التفاح وباشرت البحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

قالت القناة الثالثة عشرة الاسرائيلية إن الصليب الأحمر أبلغ الجيش إنه من المتوقع أن تسلم حماس هذا المساء جثمان محتجز إسرائيلي. كما نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي إن الاستعدادات جارية لتسلم جثمان أسير هذه الليلة.

وقالت الجزيرة إن طاقما من الصليب الأحمر وعناصر من كتائب القسام رافقت هذه المعدات الهندسية والآليات.