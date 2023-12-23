كتائب القسام تعلن قتل أفراد 4 جيبات بكمين محكم بجحر الديك

أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قتل جميع أفراد 4 جيبات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم بجحر الديك شمال قطاع غزة وذلك بتفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع.

وأضافت الكتائب وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة “الياسين 105” واستهدفت قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية.

وأشارت كتائب القسام إلى أن طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان.

في سياق متصل، قالت كتائب القسام إن مجاهديها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا.

وأوضحت القسام في بيان أصدرته اليوم السبت أن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا، وقام مقاتلوها بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها.