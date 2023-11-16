الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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"كتائب القسام-الضفة الغربية" تعلن مسؤوليتها عن اقتحام حاجز النفق جنوب القدس

منذ دقيقتين
مقاتلون من كتائب القسام

مقاتلون من كتائب القسام

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أعلنت كتائب القسام-الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح الخميس.

وأشارت كتائب القسام في بيان لها إلى قيام “مجموعة قسامية مجاهدة بالإغارة على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة.

وأمدت الكتائب أن المجموعة تمكنت “بفضل الله من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة العزة”.

من جهتها قالت الشرطة في بيان “في عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز النفق في (جنوب) القدس، قامت قوات الأمن العاملة على الحاجز بتحييد 3 أشخاص، بعد وصولهم بمركبة من الضفة الغربية إلى المعبر وفتحوا النار باتجاه قواتنا”.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، ويتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلي إن أحد المصابين في حالة حرجة جدا.

وكذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية أن أحد المصابين بحالة حرجة.

وتأتي هذه العملية في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الذي أدى إلى ارتقاء أزيد من 11 ألف شهيد.

 

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