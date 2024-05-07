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كتائب القسام تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجراحها بسبب القصف الإسرائيلي

منذ 5 دقائق
الأسيرة "جودي فانشتاين"

الأسيرة "جودي فانشتاين"

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجراحها الخطيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة في منشور له على تليغرام، إن الأسيرة “جودي فانشتاين” 70 عاماً توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.

وأوضح أبو عبيدة أن الأسيرة “جودي فانشتاين” قد لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

كما أشار إلى أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر صورة الأسيرة الإسرائيلية مع رسالة لأهالي الأسرى جاء فيها: “تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا”.

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