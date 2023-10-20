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كتائب القسام تفرج عن رهينتين أمريكيتين استجابة لوساطة قطرية

منذ 52 دقيقة
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان (الجمعة 20-10-2023) إنهم أطلقوا سراح محتجزتين أمريكيتين، أم وابنتها، “لدواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.

وذكر أبو عبيدة في بيان أنه “استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس جو) بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وردت إسرائيل على أزمة الرهائن والهجوم الذي نفذه مسلحون من حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري بشن غارات جوية على غزة مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وقالت إنها ستعمل على تحرير المحتجزين مع القضاء على حماس. وتسبب الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس في مقتل 1400 إسرائيلي.

وحشدت إسرائيل دباباتها وقواتها بالقرب من غلاف القطاع استعدادا لغزو بري متوقع، ودعت الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة حيث تقول إن حماس تتحصن هناك.

وتقول إسرائيل أيضا إنها لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وتقول حماس إن لديها 200 رهينة، بينما تحتجز جماعات مسلحة أخرى في القطاع 50 آخرين. وقالت إن أكثر من 20 محتجزا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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