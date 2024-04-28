كتائب القسام تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بالأسير "كيث سيغال"

كشف مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن الأسير الإسرائيلي المسن كيث سيغال، الذي ظهر أمس السبت في الفيديو، يحمل الجنسية الأميركية.

وأضاف المصدر أن الأسير سيغال كان مدرجا ضمن قائمة الأسرى في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن تعنت الاحتلال منع ذلك، موضحا أن الأسير يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية.

وبثت كتائب القسام رسالة مرئية لأسيرين إسرائيليين، يتهمان حكومة بنيامين نتنياهو بالتخلي عنهم، وطالبا بسرعة الإفراج عنهم، وحذرا من تداعيات القصف على حياتهم.

وأوضحت كتائب القسام في التسجيل المنشور أن الضغط العسكري الإسرائيلي أدى لمقتل عشرات الأسرى وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

وفي تعليقها على التسجيل الذي بثته القسام، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة ودفع الثمن.

وخلال وقفة احتجاجية في تل أبيب، قالت عائلات الأسرى إن الضغط العسكري على حماس فشل، وإنه يجب تغيير أسلوب الحكومة الإسرائيلية.