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كتائب القسام: دمرنا 21 آليةً عسكريةً وأفشلنا تحرير جندي إسرائيلي أسير

منذ 18 دقيقة
مقاتل من كتائب القسام

مقاتل من كتائب القسام

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن سلسلة عمليات نوعية نفذتها خلال الـ24 ساعةً الأخيرة خلال تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة وأفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير “ساعر باروخ” أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة.

كما استهدف مقاتلو الكتائب القوات والآليات الإسرائيلية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق.

إضافة إلى تمكن مقاتلي الكتائب من تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما قصفوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” وأهداف أخرى.

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