كتائب القسام: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الليلة

منذ ساعتين
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنها ستسلم رفات ثلاث رهائن في قطاع غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت في بيان أن الجثث “تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة”.

وعلى صعيدٍ مختلف، تستضيف مدينة إسطنبول التركية، غدا الاثنين، اجتماعا وزاريا رفيع المستوى حول غزة، بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمشاركة وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار والوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

وقال مصدر بالخارجية التركية إن فيدان سيدعو إلى اتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن أمن الفلسطينيين وتمكينهم من إدارة قطاع غزة، مشددا على أهمية العمل المنسق بين الدول الإسلامية لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

وأوضح المصدر أن الوزير التركي سيؤكد خلال الاجتماع أن إسرائيل تختلق ذرائع لإنهاء وقف إطلاق النار، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية، معتبرا أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية، وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها بهذا الشأن.

