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كتائب القسام: على تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل

منذ 12 دقيقة
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، السبت، إن على تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل، وذلك رداً على استهداف الاحتلال لبرج فلسطين وسط مدينة غزة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له، “أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل”.

وبدأت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم معركة أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، والأسرى الفلسطينيين، وتصاعد الاستيطان في الضفة، بينما أطلق جيش الاحتلال رسميًا اسم “السيوف الحديدية”، على عمليته ضد غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن حصيلة العدوان المستمر بلغت 198 شهيداً و1610 إصابة بجراح مختلفة، إثر غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع بدء عملية “طوفان الأقصى”.

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