كتائب القسام: "غزة ليست لقمة سائغة" ومصير أسرى الاحتلال مرتبط بخياراتهم

منذ ساعة واحدة
مصدر قيادي بالقسام: مقتل أسيرة إسرائيلية في ظروف غامضة

أصدرت قيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بياناً حاد اللهجة توعّدت فيه القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية برد “قاسٍ” في حال استمرار التوغلات وعمليات الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانها إن “غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد”، مؤكدة أنها “لا تخشى العدو” ومستعدة “لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم” حسب نص البيان.

وأضافت أن لدى المقاومة “جيشاً من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات الهندسية”، ووصفت غزة بأنها “ستكون مقبرة لجنودكم” في حال تواصل العمليات.

وجاء في البيان أن المواجهة ستتحول إلى”حرب استنزاف قاسية” ستكلّف الاحتلال “أعداداً إضافية من القتلى والأسرى”، مشيرة إلى تدريب المجاهدين على استهداف آليات الاحتلال ووضع عبوات داخل قمرة بعض المركبات، مع التأكيد أن الجرافات ستكون من الأهداف المميزة للمقاومة.

وتابع البيان أن الأسرى الإسرائيليين “موزعون داخل أحياء مدينة غزة”، وأن الكتائب “لن تكون حريصة على حياتهم طالما أن نتنياهو يقرر قتلهم”، محذِّرة من أن توسع العملية الإسرائيلية “يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حيّاً ولا ميتاً”.

يأتي هذا التصعيد الخطابي في ظل احتدام المواجهات العسكرية في قطاع غزة وتبادل الهجمات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما تواصل الأوساط الدولية والدولية الدعوات لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

