كتائب القسام: فجرنا حقل ألغام مكوناً من 4 عبوات "برميلية" بقوة إسرائيلية

تمكنت كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس، اليوم الجمعة، من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات “برميلية” وعبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” في قوة مشاة وآليات للجيش الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر منصة “تليغرام”، إن تفجير حقل الألغام أوقع قتلى وجرحى في قوات الجيش الإسرائيلي.

واستهدف مقاتلو القسام جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مباشرة.

كما أعلنت سرايا القدس عن قصف حوليت وصوفا ونير إسحاق برشقات صاروخية مركزة.

وأضافت، “مجاهدونا دكوا حشود العدو بوابل من قذائف الهاون في منطقة عبسان شرق خانيونس”.