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كتائب القسام: فقدان أكثر من 60 أسيرا جراء القصف الإسرائيلي

منذ 31 ثانية
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس (رويترز)

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت أن أكثر من 60 أسيرا فقدوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام على حساب حماس على تيليغرام أن 23 جثة لرهائن إسرائيليين لا تزال مفقودة تحت الأنقاض.

وقال “يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة”.

وأكد أبو عبيدة في وقت سابق اليوم أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: “يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها”.

وأضاف: “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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