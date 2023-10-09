كتائب القسام: قصف تل أبيب والقدس رداً على قصف المدنيين

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قصف تل أبيب والقدس برشقة صاروخية “رداً على قصف البيوت المدنية”.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن صفارات الإنذار دوت في القدس وفي جميع أنحاء إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت بعدة مستوطنات في غلاف غزة.

في سياق متصل قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم إن تقديرات الجهات المختصة في إسرائيل تتوقع ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة إلى ألف قتيل.

وبحسب الصحيفة، هناك جثث لم يتم إحصاؤها بعد.

كما أشارت إلى أن عدد الإسرائيليين المحتجزين في القطاع يصل إلى 150 شخصا.

يذكر أن فصائل فلسطينية شنت هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع فجر السبت الماضي ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي.

وردت إسرائيل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.