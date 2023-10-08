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فيديو.. مقاتلو كتائب القسام يعودون بسلام لغزة بعد السيطرة على قاعدة "رعيم"

منذ ساعة واحدة
مقاتلو كتائب القسام يعودون بسلام لغزة بعد السيطرة على قاعدة "رعيم"

مقاتلو كتائب القسام يعودون بسلام لغزة بعد السيطرة على قاعدة "رعيم"

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، عودة مقاتليها إلى قطاع غزة، بعد سيطرتهم على قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية.

وبث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر لحظات اقتحام مقاتلي الكتائب لقاعدة “رعيم” العسكرية، التي كانت مقر القيادة الإسرائيلية لفرقة غزة.

وأظهر المقطع في بدايته استخدام مقاتلي القسام في عملية الاقتحام درجات نارية وسيارات خاصة خلال عملية الاقتحام، ثم أظهر المقاتلين وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة، خلال تحركهم في ممرات القاعدة.

واحتوى المقطع كذلك على صور لجثث جنود إسرائيليين ملقاة في ممرات القاعدة ومبانيها المختلفة.

وانتهى المقطع بمشاهد تظهر المقاتلين الفلسطينيين وهم يعودون إلى قطاع غزة عقب إنهاء عملية الاقتحام، مصحوبة بتعليق صوتي يؤكد نجاح عملية الاقتحام، والعودة بغنائم وأسرى.

وقاعدة “رعيم” تُعرف باسم “مقر قيادة فرقة غزة”، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولا إلى مستوطنة “زيكيم” داخل إسرائيل.

    المصدر :
  • وكالات

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