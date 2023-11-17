كتائب القسام: وفاة أسير إسرائيلي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر

كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قيامها بنقل عدد من الأسرى المحتجزين لديها لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم، وذلك في معرض ردها على ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان الكتائب: “رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم، وذلك حصل مؤخراً مع المحتجز “آريه زالمن زدمانوفتش” بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك”.