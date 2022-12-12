"كرة بوتين" في المتحف الأولمبي والرياضي في الدوحة

على وقع أجواء المونديال التنافسية، تمّ عرض الكرة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في متحف الأولمبياد والرياضة في العاصمة القطرية الدوحة.

إذ ستكون الكرة التي حملت اسم “دريم” (حلم)، وهي عبارة عن نسخة رمزية لكرة القدم التي لعبت فيها المواجهة النهائية لمونديال روسيا 2018 بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، واحدة من المعروضات الشهيرة في المتحف الأولمبي والرياضية في الدوحة.

كما ستعرض الصورة التي ظهر فيها الرئيس الروسي وأمير قطر وإلى جانبهما رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو في اجتماع في الكرملين.

هذا وتبرز مقتنيات المعرض الذي سيستمر حتى الأول من نيسان/ أبريل 2023، الأصول الأولى لنشأة كرة القدم، وتأسيس بطولة كأس العالم، وقصص أبرز عظماء اللعبة في مختلف العصور.

يحتوي المتحف على عدد كبير من المعروضات المرتبطة بالرياضة الروسية والسوفياتية.

فعند المدخل يوجد المشاعل من جميع الألعاب الأولمبية السابقة، بما في ذلك موسكو 1980،وسوتشي 2014.

كما تتواجد جميع الميداليات وتمائم الألعاب الماضية.