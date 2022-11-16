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كردستان الإيرانية تشتعل.. 3 قتلى وإضرابات عامة تشل المدينة

منذ 9 دقائق
إحراق صورة خامنئي بمحافظة كردستان الإيرانية

إحراق صورة خامنئي بمحافظة كردستان الإيرانية

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أكدت  منظمة “هنكاو” الحقوقية الإيرانية ومقرها أوسلو لوكالة فرانس برس، مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل، (الثلاثاء 15-11-2022)، برصاص قوات الأمن في محافظة كردستان الإيرانية.

وتشهد إيران تحركا احتجاجيا تواجهه السلطات بالقمع منذ وفاة، مهسا أميني، (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية فقد “قتل ثلاثة أشخاص حتى الآن برصاص قوات الأمن الحكومية، اثنان في سنندج وواحد في كامياران”، مضيفة أنها تحاول تأكيد معلومات حول مقتل آخرين.

وترددت في طهران أصداء أصوات أبواق السيارات عندما أغلق متظاهرون دوارا رئيسيا في طهران وهتفوا “حرية حرية”، وفق مقاطع مصورة تم التحقق منها.

ومع حلول الظلام، خرج المزيد من الناس إلى شوارع العاصمة وتجمع بعضهم حول نيران وهتفوا “الموت للديكتاتور”، وفق مرصد “تصوير 1500″، وأطلقت دعوة للإضراب في البلاد.

وأغلقت محال في البازار الكبير في طهران وفي مدن كرمان (جنوب شرق) ومهاباد (شمال غرب) وشيراز ويزد (وسط) وفق تسجيلات فيديو نشرها مرصد “تصوير 1500”.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية عن إغلاق غالبية المحال في البازار الكبير، لكنها نقلت عن موظف قوله إنه أغلق المحل بعدما هدده متظاهرون “بحرقه”.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن 11 شخصا تم توقيفهم بسبب “تهديدهم” تجارا في البازار الكبير لمطالبتهم بإغلاق محالهم.

وأكدت “هنكاو” أن إضرابات نفذت في غالبية أنحاء محافظة كردستان.

    المصدر :
  • الحرة

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