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كردستان العراق يستأنف ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي

منذ ساعتين
خط أنابيب

خط أنابيب

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أعلن مسؤول تركي في مجال الطاقة بدء ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الممتد من العراق إلى تركيا، الثلاثاء، بعد توقفه بسبب الزلزال القوي والهزات التي وقعت في جنوب شرق تركيا أمس الاثنين.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع استئناف الصادرات من جيهان اليوم الثلاثاء أيضا.

وكانت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق قد قالت، الاثنين، إن الإقليم أوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أن تصدير النفط سيُستأنف بعد “الانتهاء من الفحص الدقيق لخطوط الأنابيب”.

وقالت وكالة تريبيكا للشحن إن العمليات في ميناء النفط التركي في جيهان توقفت بعد وقوع زلزال قوي على مقربة منه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مضيفة أن اجتماعا طارئا سيعقد بشأن الأمر.

وقالت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب إنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية.

    المصدر :
  • رويترز

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