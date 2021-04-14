كردستان العراق يكذب إيران وينفي وجود مراكز للموساد على أرضه

نفت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، انباء استهداف مركز مخابرات اسرائيلي في الاقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم غوتیار عادل في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن”مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف (مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه)”.

وأضاف ان “هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً”، مشيرا الى ان “هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه”.

يشار أن وسائل إعلام إيرانية رسمية أفادت بمقتل وإصابة عدد من القوات الاسرائيلية خلال استهداف “مجموعة مجهولة الهوية” لمركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق.

وأضافت نقلا عن مصادر وصفتها بـ “غير رسمية” أن استهداف مركز المعلومات للموساد في شمال العراق “ضربة جدية” لإسرائيل، مشيرة إلى وجود تفاصيل إضافية عن العملية سيتم نشرها لاحقا.

موقع “إنتل سكاي” المتخصص بمراقبة حركة الطيران والملفات العسكرية والمدنية، بحسب موقع “روسيا اليوم” أشار إلى أنه تم توثيق عملية استهداف مركز المعلومات والعمليات الخاصة التابع للموساد، وأن صور العملية ستنشر قريبا.