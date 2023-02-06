كردستان العراق يوقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، الاثنين، إن الإقليم أوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أن تصدير النفط سيُستأنف بعد “الانتهاء من الفحص الدقيق لخطوط الأنابيب”.

وقالت وكالة تريبيكا للشحن إن العمليات في ميناء النفط التركي في جيهان توقفت بعد وقوع زلزال قوي على مقربة منه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مضيفة أن اجتماعا طارئا سيعقد بشأن الأمر.

وقالت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب إنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية.

وفي إشعار، قالت تريبيكا إن الموانئ في جنوب شرق تركيا تأثرت بالزلزال وتم الإبلاغ عن تأخيرات في العمليات.

من جانبها، قالت هيئة الملاحة البحرية التركية اليوم الاثنين إن ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد تضرر جراء الزلزال القوي.

وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة على تويتر إن العمليات مستمرة في موانئ بجانب إسكندرون.