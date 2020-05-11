كلب يعثر على مقبرة سرية من 25 شخصاً قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك

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اكتشفت رفات 25 شخصاً و5 حقائب يفترض أن تكون على الأرجح بقايا بشرية أخرى في مقبرة سرية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك.

أعلن مكتب المدعي في ولاية خاليسكو بالمكسيك، أنه تم اكتشاف رفات 25 شخصا على الأقل في مقبرة سرية قرب غوادالاخارا في غرب البلاد.

وقال المكتب في بيان له، إن عمليات تفتيش أجريت في المقبرة أتاحت “استخراج رفات 25 شخصا مجهولي الهوية، إضافة إلى 5 حقائب نفترض أن فيها على الأرجح بقايا بشرية أخرى”.

وروى سكان محليون أن كلبا عثر على عظام داخل مزرعة مهجورة في حي فقير، بمنطقة إل سالتو في جنوب غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن المكسيك.

وبمساعدة رجال إطفاء وكلاب مدربة، بدأت أعمال الاستكشاف يوم الخميس وستتواصل في الأيام القادمة، وذلك حتى يتأكد المحققون من عدم وجود أدلة جديدة في المزرعة، على ما أوضح مكتب المدعي.

وتم العثور على نحو 115 جثة داخل حوالى 10 مقابر سرية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تم اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا.