كلماتهم مليئة بالأكاذيب.. أردوغان ينتقد سياسة الغرب

على خلفية إنشاء قواعد أميركية في اليونان، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن الوثوق بالدول الغربية.

وقال أردوغان: “عندما نسألهم لماذا تنشئون هذه القواعد الأمريكية، يجيبون: “ضد روسيا”، وماذا فعلتم لأوكرانيا ضد روسيا؟ كلماتهم مليئة بالأكاذيب. لا يمكن الوثوق بالغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بسياساتهم”.

في المقابل، اعترف بإمكانية تعاون تركيا مع الدول الغربية في مجالات العلوم والثقافة.

وأضاف أنه لا يمكن الوثوق بسياسة الغرب. حيث أنهم حتى يومنا هذا يؤخرون انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان طالب أردوغان الخميس، اليونان بالتوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري في بحر إيجة، وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في هذا البحر، ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر.

وحذّر أردوغان، في كلمة ألقاها بولاية أزمير غربي البلاد الخميس، أثينا، وطالبها بالابتعاد عمّا سماها “التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم”، ودعاها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها، موضحا أن بلاده تركت لتقدير المجتمع الدولي تقييم مطالبتها بالنظر في الحدود البحرية لتركيا واليونان حول جزيرة ميس التي تبعد كيلومترين عن البر الرئيسي لتركيا، وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان.