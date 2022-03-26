كلمة مرتقَبة لـ "بايدن" ولقاء مع وزيرين أوكرانيين في بولندا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو “العالم الحر”، في كلمة يلقيها في بولندا السبت، إلى مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيشدد على وحدة الاقتصادات الكبيرة في ما يتعلق بضرورة التصدي لفلاديمير بوتين.

وسيجتمع بايدن مع نظيره البولندي آندريه دودا، بعد اجتماعات طارئة على مدى ثلاثة أيام مع الحلفاء في مجموعة السبع والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وزيارة القوات الأمريكية في بولندا.

كما تعهّد باستعادة الديمقراطية في الداخل وتوحيد الديمقراطيات في الخارج لمواجهة الحكام المستبدين ومنهم بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيدلي في ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه خطاب مهم في بولندا “بتصريحات حول جهود العالم الحر الموحدة لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا على حربها الوحشية والدفاع عن مستقبل ينبع من المبادئ الديمقراطية”.

الى ذلك، يشارك بايدن في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا “هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أوليسكي ريزنيكوف”.

وسيكون هذا أول لقاء لبايدن مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط.

وقال بايدن الجمعة، إن القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، مجددا هجومه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه “مجرم حرب”.

وأضاف أن “الشعب الأوكراني أظهر صلابة مدهشة في مواجهة الغزو الروسي”، مشيرا الى أن “القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية لآلاف المحتاجين إليها في أوكرانيا”، داعيا “المجتمع الإنساني أن يلعب دورا أساسيا في مساعدة اللاجئين”.

دودا من جهته قال إن “وجود الرئيس بايدن هنا في بولندا يعكس التزام واشنطن بالأمن والاستقرار العالميين”،

وقبل ذلك كان بايدن التقى المؤسسات العاملة في إغاثة اللاجئين في مدينة رزيشو البولندية وكذلك زار قوات الفرقة 82 المحمولة جوا والعاملة تحت لواء الناتو.

وشكر بايدن الجنود الأميركيين العاملين في بولندا تحت لواء الناتو على جهودهم في تأمين دول الحلف وقال لهم “أنتم أفضل قوة محاربة في تاريخ العالم”.