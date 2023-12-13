الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلنا مرضى.. انتشار الأمراض بشكل كبير بين سكان غزة

منذ 36 دقيقة
فلسطينيون نازحون هربا من القصف الإسرائيلي - فرانس برس

فلسطينيون نازحون هربا من القصف الإسرائيلي - فرانس برس

A A A
طباعة المقال

وسط حرب مدمرة مستمرة منذ أسابيع وتدهور الاوضاع الإنسانية بشكل كبير، تنتشر الأمراض المعدية بين سكان غزة في ظل الطقس واكتظاظ الناس وشح الطعام، كما وانعدام وجود مياة نظيفة منذ أسابيع كما وندرة الدواء وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأشارت سيدة فلسطينية “كلنا مرضى.. جميع أطفالي يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وفيروس في المعدة”، هذه حال النازحين إلى المخيمات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت سماح الفرا (46 عاما) إنها أصيبت وأطفالها خلال الأيام الثلاثة الماضية بحمى شديدة، وعانوا من الإسهال والقيئ المستمر، كما تحدثت عن شح الطعام والمياه.

فقد زاد من تعقيد الأزمة، تعطل العديد من المستشفيات عن العمل جراء إما القصف الإسرائيلي أو انقطاع الكهرباء والفيول.

فالمصابون بالأمراض المعدية، لا يجدون مكانا للعلاج، لاسيما أن المستشفيات التي لا تزال تعمل مكتظة بالفعل بمصابي الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر.

في حين أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن هناك ما لا يقل عن 369 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في القطاع المحاصر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أوضحت أن هذا الرقم لا يشمل الحالات الموجودة في شمال القطاع الذي دخلته قبل أسابيع القوات الإسرائيلية.

وفي السياق، كشفت المسؤولة عن فريق النظم الصحية بالمنظمة في غزة والضفة، شانون بيركلي، أن الأمراض الأكثر شيوعا التي تنتشر في القطاع هي التهابات الجهاز التنفسي، والتي تتراوح من نزلات البرد إلى الالتهاب الرئوي.

وحذرت من أنه حتى الأمراض الخفيفة، يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة على الفلسطينيين، خاصة الأطفال وكبار السن وضعاف المناعة، نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في ظل النزوح.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات في قطاع غزة، نزح ما يقارب 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع، لاسيما صوب الجنوب.

وتكدس مئات الآلاف من النازحين في مراكز إيواء تابعة للأمم المتحدة، ومدارس وحدائق، وحتى في الشوارع والطرقات، وسط نقص حاد في المساعدات الإنسانية والغذائية، ما دفع بعض المنظمات الأمم من التحذير من شبح جوع يخيم على غزة.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي يصل إلى النرويج في زيارة مفاجئة
    قصف روسي على كييف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مسؤول: الهجوم الذي شنته روسيا على كييف استهدف بنية تحتية مهمة
    أردان يرفع ما قال إنه رقم هاتف السنوار بالأمم المتحدة
    "اتصلوا به".. المندوب الإسرائيلي يرفع رقم هاتف السنوار

    الأكثر قراءة

    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
    يوآف غالانت
    وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    غزة تحت النار
    تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!