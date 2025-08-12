كلينتون: نشر الحرس الوطني بواشنطن قرار غير متوازن من ترامب

في تعليقها على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه نشر الحرس الوطني في واشنطن، وصفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون القرار بأنه “يفتقر إلى التوازن”، موضحة أن معدلات الجرائم العنيفة في العاصمة وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الثلاثين عامًا الأخيرة.

وقالت كلينتون، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “بينما تستمعون إلى ترامب غير المتوازن وهو يحاول تبرير نشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ها هي الحقيقة: معدلات الجريمة العنيفة في العاصمة في أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا”.

واستندت كلينتون في تعليقها إلى بيانات وزارة العدل الأميركية، التي أظهرت انخفاضًا في معدلات الجريمة العنيفة بنسبة 35% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بما في ذلك تراجع جرائم القتل بنسبة 32%، والسطو بنسبة 39%، وعمليات خطف السيارات المسلحة بنسبة 53%.

وسلطت وسائل إعلام أميركية، من بينها Axios وUNILAD، الضوء على أن تصريحات ترامب حول تفاقم الجريمة في العاصمة تتناقض مع الإحصاءات الرسمية. إلا أن تقريرًا لصحيفة “واشنطن فري بيكون” أشار إلى أن قائدًا في شرطة العاصمة وُضع في إجازة إدارية للتحقيق في مزاعم تتعلق بتلاعب محتمل في بعض بيانات الجريمة، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض الأرقام.