كل ما تريد معرفته عن زيارة ولي العهد السعودي "الخاصة" لسلطنة عُمان

توقف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في طريق عودته من جمهورية الهند “بهارات” في سلطنة عمان، حيث أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً يصف هذه الزيارة بـ “زيارة خاصة”.

و في تفاصيل الزيارات التي يقوم بها قادة الدول، تتحدث الأعراف الدبلوماسية عن الزيارات الدولية ضمن تصنيف ثلاثي يأخذ بعين الاعتبار ثلاث تسميات، زيارة دولة و زيارة عمل و زيارة خاصة.

و أما الزيارة الخاصة، فهي تلك التي يقوم بها القادة بهدف شخصي كعمل خاص أو علاج أو سياحة أو بهدف زيارة سفارة بلدانهم لأمرٍ ما، وليس لهذا النوع من الزيارات مراسم بروتوكولية أو تشريفات لافتة في معظم جوانبها، ففيها مثلا يكون طول “البساط الأحمر” الذي ينزل عليه الزعيم الزائر 10 أمتار فقط.

وقد وصل الأمير “محمد بن سلمان” خلال الساعات الماضية إلى “قصر البركة” في منطقة “السيب” قرب العاصمة العُمانية مسقط للقاء السلطان “هيثم بن طارق” سلطان عُمان، برفقة شقيقه الأمير “خالد” وزير الدفاع السعودي و كل من وزير الحرس الوطني ووزير الثقافة.

وقد جرت العادة في سلطنة عمان أن يستقبل السلطان ضيوف الدولة خلال زيارات رسمية في “قصر العلم العامر” الذي تقام فيه مراسم ضخمة ترحيباً بالضيف، و أما ” قصر البركة ” فهو مقر إقامة السلطان العماني “بيته”، و كان يسمى سابقاً “بيت البركة”، لكن مع تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم قبل أعوام تم تحويل اسمه إلى “قصر البركة”.