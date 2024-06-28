كمائن الموت.. فيديو نوعي لكتائب القسام عن بعض العمليات في غزة

فيديو نوعي لكتائب القسام عن بعض العمليات في غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، (مساء الجمعة 28-6-2024) مقطع فيديو جديد بعنوان كمائن الموت.

ويظهر في المقطع الذي نشرته الكتائب عبر قناتها على تليغرام مقاتلو القسام وعم يعدون عبوات الكمائن، إضافة للقطات من كاميرات ترصد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال استدراجهم للكمين، ومشاهد من تنفيذ العمليات والاشتباك من مسافة صفر.

كتائب القسام تنشر: كمائن الموت… pic.twitter.com/6BAQwm7y8Y — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) June 28, 2024

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام مساء الجمعة، أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث يخوض الجانبان معارك ضارية مساء الجمعة.

وجاء في بيان للقسام “نخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية، ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وقالت القسام إنها قصفت “بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وذكر موقع مفزاكي راعم العبري أنه “تم إطلاق ما لا يقل عن 40 قذيفة مدفعية في الدقائق القليلة الماضية باتجاه الشجاعية”.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أجهزت على قوة صهيونية بعد أن استدرجتها داخل مبنى به فوهة نفق مفخخ في حي الشجاعية.

وأضافت “المبنى الذي فجرناه في قوة صهيونية تم تفخيخه بقنبلة أطلقتها طائرة F-16 إسرائيلية ولم تنفجر”