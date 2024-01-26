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كمساعدات إنسانية.. روسيا تُقدّم 50 ألف طن من الحبوب لدولة أفريقية

منذ 13 دقيقة
الحبوب الروسية - تعبيرية

الحبوب الروسية - تعبيرية

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أعلن سفير موسكو في جمهورية أفريقيا الوسطى، أنّ روسيا قدمت 50 ألف طن من الحبوب إلى الدولة الأفريقية كمساعدات غذائية إنسانية، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة نقلًا عن السفير ألكسندر بيكانتوف أنّ الحبوب الروسية ستساعد في التصدي لمشكلة الغذاء في البلاد، وسط تدفق اللاجئين من تشاد والسودان المجاورين.

ووعدت روسيا بإرسال شحنات حبوب مجانية إلى ست دول أفريقية، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد الانسحاب من الاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2023، والذي سمح بمرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وبعد الانسحاب من الاتفاق، قصفت روسيا مرارًا الموانئ الأوكرانية ومنشآت تخزين الحبوب.

فيما تمكنت أوكرانيا من فتح ممر تصدير بديل في البحر الأسود، شحنت عبره حوالي 4.8 مليون طن من المواد الغذائية في ديسمبر/ كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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