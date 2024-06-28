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كمين الشجاعية.. مقتل وجرح 9 جنود إسرائيليين في معركة من "المسافة صفر"

منذ 15 دقيقة
قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وقعت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم مساء (الجمعة 28-6-2024) في الشجاعية شمال غزة خلال معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 على الأقل في اشتباكات في الشجاعية بغزة.

وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث يخوض الجانبان معارك ضارية مساء الجمعة.

وجاء في بيان للقسام “نخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية، ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وقالت القسام إنها قصفت “بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وذكر موقع مفزاكي راعم العبري أنه “تم إطلاق ما لا يقل عن 40 قذيفة مدفعية في الدقائق القليلة الماضية باتجاه الشجاعية”.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أجهزت على قوة صهيونية بعد أن استدرجتها داخل مبنى به فوهة نفق مفخخ في حي الشجاعية.

وأضافت “المبنى الذي فجرناه في قوة صهيونية تم تفخيخه بقنبلة أطلقتها طائرة F-16 إسرائيلية ولم تنفجر”

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعارك الأخيرة بالقطاع شملت تفجير مبان وأنفاق مفخخة في الجنود مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وفي الشمال أيضا، أعلنت القسام أنها استهدفت قوة صهيونية متحصنة في منزل بحي تل الهوى في مدينة غزة بقذيفة “TBG” وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرتين مسيرتين مزودتين بتقنية لإلقاء القنابل في حي تل الهوا بمدينة غزة.

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