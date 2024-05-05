كم بلغت خسائر نظام الطاقة الأوكراني جراء الهجمات الروسية؟

قال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني، اليوم الأحد 5 أيار/مايو 2024، إن الهجمات الروسية المكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ على نظام الطاقة الأوكراني تسببت في أضرار للقطاع تجاوزت قيمتها مليار دولار.

وتهاجم القوات الروسية محطات الطاقة الحرارية والمائية الأوكرانية وكذلك الشبكات الرئيسية منذ 22 مارس آذار بشكل يومي تقريبا مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.

وقال جالوشينكو في بيان “اليوم نتحدث عن خسائر تقدر بما يزيد على مليار دولار. لكن الهجمات مستمرة ومن الواضح أن الخسائر ستتفاقم”.

وقال جالوشينكو إن الأضرار الرئيسية لحقت بمنشآت توليد الطاقة الحرارية والمائية، وكذلك أنظمة نقل الطاقة.

وأضاف “النظام مستقر اليوم، لكن الوضع معقد جدا”، مضيفا أنه بفضل الظروف الجوية المناسبة، يتم دعم نظام الطاقة حاليا عن طريق توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.