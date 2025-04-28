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كم بلغ عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس في إيران؟

منذ 15 ساعة
انفجار ميناء بندر عباس في إيران

انفجار ميناء بندر عباس في إيران

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، أن عدد قتلى الانفجار الضخم في ميناء بندر عباس، أهم ميناء للحاويات في إيران، ارتفع إلى 65 على الأقل.

وقالت وسائل إعلام رسمية “إن الانفجار الذي وقع يوم السبت حدث في قطاع الشهيد رجائي بالميناء، أكبر مركز للحاويات في إيران، مما أدى إلى تحطم نوافذ على مسافة امتدت لعدة كيلومترات فضلا عن تدمير حاويات شحن وإلحاق أضرار بالغة بالبضائع داخلها”.

وأعلنت السلطات الإيرانية تحويل العمليات التجارية من ميناء مدينة بندر عباس الإستراتيجي، إلى موانئ أخرى، في مقدمتها ميناء الإمام الخميني.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين عرض على إيران المساعدة في التعامل مع آثار الانفجار الذي هز ميناء بندر عباس، مقدما تعازيه في القتلى.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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