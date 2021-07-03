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كم تبلغ تكلفة أسلحة "تدمير" جسر القرم؟

3 - يوليو - 2021
جسر القرم

جسر القرم

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يتطلب تصميم وتطوير مجمع الصواريخ الأوكراني “نيبتون”، إنفاق حوالي 40 مليون دولار.، وذلك بحسب أوليغ كوروستيليوف مدير عام شركة “لوتش” الأوكرانية الحكومية.

وأشار إلى أن هذا المبلغ، يشمل إنشاء المجمع بالكامل، إلى جانب معدات الاتصالات والمركبات والصواريخ.

في فترات سابقة، هددت سلطات كييف، الجانب الروسي باستخدام الصاروخ المجنح “نيبتون”، الذي وفقا لها، “يمكن أن يخدم كعامل ردع لروسيا في البحر الأسود وبحر آزوف، ويستطيع تدمير جسر القرم”.

يبلغ وزن صاروخ كروز R-360 الخاص بمجمع “نيبتون”، 870 كلغم ويمكن أن يحمل رأسا قتاليا يبلغ وزنه 150 كلغم. ويصل مدى الصاروخ إلى 280 كيلومترا، وتبلغ سرعته حوالي 900 كيلومترا في الساعة، ويستطيع الصاروخ التحليق فوق الأمواج على ارتفاع 3-10 أمتار. ويمكن للمجمع إطلاق حوالي 24 صاروخا بشكل متزامن، بحسب “نوفوستي”.

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