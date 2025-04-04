السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا: العلاقات مع أمريكا لن تعود لسابق عهدها بعد الرسوم الجمركية

4 - أبريل - 2025
علما أميركا وكندا

علما أميركا وكندا

A A A
طباعة المقال

قالت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية اليوم الجمعة إن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود أبدا لسابق عهدها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة يوم الأربعاء.

ولدى وصولها لحضور اجتماع مع وزراء الشؤون الخارجية لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أضافت جولي أن كندا تمارس أقصى قدر من الضغط على إدارة ترامب.

والأربعاء أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة من الولايات المتحدة والتي لا تتوافق مع اتفاق “التجارة الحرة لأمريكا الشمالية”.

وقال كارني للصحافيين: “كما أبلغتُ الرئيس دونالد ترامب خلال مكالمتنا الهاتفية الأسبوع الماضي، سترد كندا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على السيارات. واليوم، أعلن أن حكومة كندا سترد بشكل جوابي على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات الأمريكية التي لا تتوافق مع شروط اتفاق “التجارة الحرة لأمريكا الشمالية”، وعلى المنتجات التي لا تحتوي على مكونات كندية”.

وأكد أن أوتاوا ستنشئ آلية تسمح لشركات صناعة السيارات بتجنب تلك الرسوم الجمركية إذا “حافظت على الإنتاج والاستثمار في كندا”.

والأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في خطوة اعتبرها “يوم تحرير أمريكا”، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.

كما تم فرض رسوم أعلى على شركاء تجاريين محددين للولايات المتحدة: رسوم بنسبة %34 على الواردات الصينية، وبنسبة %24 على الواردات اليابانية، وبنسبة %20 على واردات الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن.. إليكم التفاصيل
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "قريباً.. الوقت ينفد"

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟