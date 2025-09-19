الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا تحظر دخول فرقة نيكاب الموسيقية الأيرلندية بزعم دعمها تنظيمات إرهابية

منذ 5 دقائق
علم كندا

علم كندا

A A A
طباعة المقال

قال وزير كندي اليوم الجمعة إن الحكومة منعت فرقة “نيكاب” الأيرلندية لموسيقى الراب من دخول البلاد قبل حفلات مقررة لها الشهر المقبل، متهمة إياها بالترويج للكراهية والعنف ودعم جماعات إرهابية.

وأثارت الفرقة، التي تتخذ من بلفاست مقرا وتعرض في حفلاتها بانتظام رسائل تناصر الفلسطينيين، الجدل في دول أخرى.

ففي مهرجان جلاستونبري بجنوب غرب إنجلترا في يونيو حزيران، اتهم المغني الرئيسي في الفرقة ليام أوهانا، المعروف باسم مو شارا، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.

وقال فينس جاسبارو وزير شؤون البرلمان الكندي لمكافحة الجريمة في مقطع فيديو على منصة إكس إن البلاد تعتبر أن أعضاء الفرقة لا يستحقون دخولها بسبب أفعال وتصريحات تنتهك القانون الكندي.

    المزيد من أخبار العالم

    علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا
    الاتحاد الأوروبي: انتهاك روسيا للمجال الجوي لإستونيا "استفزاز خطير للغاية"
    الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"
    حلف الأطلسي يعترض طائرات روسية انتهكت المجال الجوي لإستونيا
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    ترامب يقول نثمن الموافقة على صفقة تيك توك بعد مكالمة مع الرئيس الصيني

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟