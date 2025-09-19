كندا تحظر دخول فرقة نيكاب الموسيقية الأيرلندية بزعم دعمها تنظيمات إرهابية

قال وزير كندي اليوم الجمعة إن الحكومة منعت فرقة “نيكاب” الأيرلندية لموسيقى الراب من دخول البلاد قبل حفلات مقررة لها الشهر المقبل، متهمة إياها بالترويج للكراهية والعنف ودعم جماعات إرهابية.

وأثارت الفرقة، التي تتخذ من بلفاست مقرا وتعرض في حفلاتها بانتظام رسائل تناصر الفلسطينيين، الجدل في دول أخرى.

ففي مهرجان جلاستونبري بجنوب غرب إنجلترا في يونيو حزيران، اتهم المغني الرئيسي في الفرقة ليام أوهانا، المعروف باسم مو شارا، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.

وقال فينس جاسبارو وزير شؤون البرلمان الكندي لمكافحة الجريمة في مقطع فيديو على منصة إكس إن البلاد تعتبر أن أعضاء الفرقة لا يستحقون دخولها بسبب أفعال وتصريحات تنتهك القانون الكندي.