كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا

أعلنت كندا، الجمعة، حظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا بهدف “قطع أو الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل الغزو غير القانوني والهمجي لأوكرانيا”.

وكانت هذه الواردات تمثل قرابة 250 مليون دولار كندي (170 مليون يورو) في 2021، حسب أحدث البيانات الحكومية.

وقالت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي في بيان، إن “كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووضعوا سقفا لسعر النفط والغاز الروسيَين”.

أضافت “ونحن الآن نحرص على ألا يتمكن بوتين من تمويل حربه من خلال بيع الألمنيوم والفولاذ لكندا، من خلال تنسيق جهودنا مع جهود الولايات المتحدة اليوم”.

ويشمل القرار الجديد كل منتجات الألمنيوم من روسيا، مثل الألمنيوم الخام، ورقائق الألمنيوم والمنتجات النهائية، بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألومنيوم.

يتزامن القرار الكندي، مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200% والتي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

كما يأتي ذلك في أعقاب حظر على الصلب فرضه الاتحاد الأوروبي العام الماضي.