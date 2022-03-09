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كندا تدعم أوكرانيا بمعدات عسكرية متطورة

9 - مارس - 2022
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 6:03 مساءً
دعم أوكرانيا بالأسلحة مستمر

دعم أوكرانيا بالأسلحة مستمر

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أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترسل معدات عسكرية متطورة إلى أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتز.

وقال ترودو إنه يتعين علينا الرد بقوة على التهديدات الروسية في أوكرانيا.

ومن جانبه، حذر المستشار الألماني من أن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية خطوة تصعيدية خطيرة، مجددا رفض بلاده إرسال مقاتلات حربية إلى كييف.

وقال شولتس إنه سيتم التعاون مع كندا في استخدام الهيدروجين وخفض الانبعاثات الحرارية.

يشا إلى أن كندا فرضت الإثنين، عقوبات على 10 أفراد آخرين ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا بناء على نصيحة أليكسي نافالني، وهو أكبر منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، العقوبات الجديدة أثناء وجوده في المملكة المتحدة إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

ونقلت شبكة “جلوبال نيوز” الإخبارية الكندية، عن ترودو إن الأفراد العشرة “متواطئون في هذا الغزو غير المبرر”. لم يتم الكشف عن هوياتهم على الفور.

ووقال: “يشمل ذلك كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين والطبقة الحاكمة وأنصار القيادة الروسية”. جاءت أسماء هؤلاء الأفراد من قائمة جمعها زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني”.

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