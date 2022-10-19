كندا تستضيف اجتماعًا لوزيرات خارجية العالم حول إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية “ميلاني جولي” أنّ وزيرات خارجية العالم ستناقشن الاحتجاجات الراهنة في إيران خلال اجتماع عبر الانترنت هذا الأسبوع تستضيفه كندا.

وتلتقي جولي ونظيراتها وسط اضطرابات أشعلتها وفاة الإيرانية “مهسا أميني” الشهر الماضي إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها في طهران، والتي تطورت إلى أحد أجرأ التحديات التي تواجه سلطات الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وقالت جولي “سأجتمع أنا ونظيراتي لتوجيه رسالة واضحة.. يجب على النظام الإيراني إنهاء جميع أشكال العنف والاضطهاد ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على النساء على وجه الخصوص”.

وأضافت: “ستواصل كندا الوقوف إلى جانب الإيرانيين الشجعان الذين يناضلون من أجل حقوقهم الإنسانية، ويدافعون عن أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم. حقوق المرأة من حقوق الإنسان”.

في السياق نفسه، ذكر مكتب جولي أنه خلال الاجتماع، ستستمع الوزيرات إلى نساء من أصول إيرانية ويناقشن وضع حقوق المرأة وحقوق الإنسان في إيران، مضيًفا أن الاجتماع سيمنحهن فرصة لتنسيق الجهود ومناقشة “سبل زيادة دعمهن من أجل الشعب الايراني”.

وانضمت كندا إلى دول أخرى، ومنها الولايات المتحدة، في فرض عقوبات ضد إيران.

وبينما لا تبدو الاضطرابات الحالية قريبة من الإطاحة بالحكومة الإيرانية، فقد أثار الوضع مخاوف دولية مع وصول المحادثات حول القدرات النووية الإيرانية إلى طريق مسدود وتحرك طهران لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا في تحد للغرب.

كما تتهم إيران الدول التي أبدت دعمها للاحتجاجات بالتدخل في شؤونها الداخلية.

واستمر التركيز على وضع المرأة الإيرانية اليوم الأربعاء مع عودة المتسلقة “إلناز ركابي” إلى إيران، بعدما أثارت جدلًا بخوضها مسابقة دولية دون حجاب.