كندا تشهد ارتفاعاً في عدد طالبي اللجوء القادمين من أميركا

أظهرت بيانات لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وضع لاجئ في كندا في النصف الأول من عام 2025 أكثر من عددهم في عام 2024 بأكمله، وأكثر من العدد في أي عام كامل منذ 2019.

وتعد حصتهم من إجمالي طلبات اللجوء صغيرة إذ تبلغ 245 من نحو 55 ألف طلب. وانخفض قبول كندا لطلبات اللجوء من أمريكيين لمستوى لم يسبق له مثيل.

ويجري إعادة طالبي اللجوء من البلدان الأخرى الذين يعبرون الحدود البرية من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية ثنائية على أساس أن عليهم تقديم طلب اللجوء في أول بلد “آمن” يصلون إليه.

في العام الماضي، قدم 204 أشخاص طلبات لجوء في كندا مع ذكر الولايات المتحدة واتهامها بممارسة الاضطهاد ضدهم. كما ارتفعت طلبات اللجوء من الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى.

ولا تذكر البيانات سبب تقديم هذه الطلبات لكن ثمانية محامين قالوا لرويترز إن أمريكيين متحولين جنسيا يرغبون في مغادرة بلادهم.

وللحصول على اللجوء، يجب على المتقدمين بالطلبات إقناع مجلس الهجرة واللاجئين في كندا بأن الولايات المتحدة ليست آمنة بالنسبة لهم.