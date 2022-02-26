كندا تصعّد ضد روسيا.. نؤيد فصلها عن نظام “سويفت”

اعلنت كندا فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي إن كندا ستفرض أيضا عقوبات إضافية على روسيا البيضاء وزعمائها بسبب “دعمها” لغزو بوتين لأوكرانيا.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “سنفرض عقوبات ضد الرئيس بوتين وزملائه الذين خططوا لهذه الحرب البربرية، ورئيس أركانه وزير الخارجية سيرغي لافروف”.

وأشار ترودو إلى أن كندا تؤيد فصل روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات المصرفية.

وأضاف ترودو أن كندا ستفرض عقوبات على بيلاروس أيضا، متهما إياها بدعم العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على بوتين ولافروف، بعد ساعات على عقوبات أوروبية مماثلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة تعتبر أيضاً أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإنّ ذلك سيشكّل “عملاً مروّعاً”.