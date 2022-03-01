كندا تصعّد وتغلق موانئها أمام السفن الروسية

أعلن وزير النقل الكندي عمر الغبرا أن كندا قررت إغلاق موانئها أمام السفن المملوكة لروسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

واتخذت كندا سلسلة إجراءات تشمل فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإغلاق المجال الجوي الكندي أمام الطائرات الروسية ومنع المؤسسات المالية الكندية من التعامل مع البنك المركزي الروسي، في إطار تحركات الدول الغربية لعزل روسيا.

وقال الغبرا: “يجب محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا… اليوم نحن نتخذ خطوات لإغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة في روسيا. سنواصل اتخاذ إجراءات لدعم أوكرانيا.”

من جهة أخرى، أصدرت السلطات الكندية تعليمات لكل مراقبي الحركة الجوية بمنع أي طائرة روسية من دخول المجال الجوي إلا إذا حصلت على تصريح مسبق.

وكانت شركة إيروفلوت الروسية للطيران أعلنت الأحد أنها تعلق اعتبارا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية، إلا أنها لم تذكر كندا في البيان

وفرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظرا أيضا على واردات النفط الخام الروسي.