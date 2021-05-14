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كندا تطلق أقوى تصريح ضد إيران… سلوكها غير أخلاقي في ملف الطائرة الأوكرانية

14 - مايو - 2021
ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

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هاجمت كندا سلوك طهران في ملف الطائرة الأوكرانية، حيث قال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، أمس الخميس، أمام لجنة من أعضاء البرلمان تقوم بدراسة ما حدث إن “سلوك الحكومة الإيرانية كان بصراحة غير أخلاقي خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، وسنواصل ملاحقتها حتى تتحمل المسؤولية”.

وشكا جارنو من أن إيران لم تسلم مسجلي الرحلة لتحليلهما بشكل مستقل، إلا بعد ضغوط استمرت شهورا. وقال إن طهران لم تشرح بعد سبب عدم إغلاق المجال الجوي في ذلك الوقت.

وتعد هذه التصريحات الأقوى الصادرة عن أوتاوا بشأن كارثة يناير 2020.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أسقط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران. وقالت إيران إن قواتها كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة إقليمية مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب “رويترز”.

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