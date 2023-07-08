كندا تعارض استخدام أوكرانيا قنابل عنقودية

قالت الحكومة الكندية، السبت، إنها تعارض استخدام القنابل العنقودية التي وعدت واشنطن بمنحها لأوكرانيا لاستخدامها في الهجوم المضاد على القوات الروسية، مؤكدة التزامها باتفاقية أوسلو التي تحظر هذه القنابل المثيرة للجدل.

وقالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إنها ستزود كييف بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع في إطار حزمة أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، مما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من 40 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ورحبت أوكرانيا بالقرار الأمريكي، قائلة إنه سيساعد في تحرير الأراضي الأوكرانية، لكنها تعهدت بعدم استخدام القنابل العنقودية في روسيا.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الأصغر حجما التي يمكن أن تقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي. وتشكل القنابل التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

وقالت الحكومة الكندية في بيان “لا نؤيد استخدام القنابل العنقودية ونلتزم بوضع حد لآثار القنابل العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال”.

وعبرت ألمانيا، وهي أحد حلفاء الولايات المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن معارضتهما لإرسال الولايات المتحدة قنابل عنقودية إلى أوكرانيا.

ويُحظر هذا النوع من القنابل بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، التي فُتح باب التوقيع عليها في أوسلو عام 2008. ورغم توقيع أكثر من 100 دولة على الاتفاقية التي تحظر إنتاج الذخائر العنقودية وتخزينها واستخدامها ونقلها، فإن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة عليها.

وقالت الحكومة الاتحادية في البيان “كندا ملتزمة تماما بالاتفاقية ونتعامل بجدية مع التزاماتنا الناشئة عنها لتشجيع تبنيها على الساحة العالمية”.

وحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية هي واحدة من أكثر الحكومات المؤيدة لأوكرانيا، وخصصت مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية ومساعدات أخرى لها بمليارات الدولارات على مدار العام الماضي.