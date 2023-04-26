كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند (الأربعاء 26-4-2023) إن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان الذي يشهد صراعا حاليا، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديا.

وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان الجاري. وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من أربعة آلاف وتدمير المستشفيات والحد من توزيع الطعام في بلد يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم 46 مليونا على المساعدات الغذائية.

واندلعت اشتباكات بين الفصيلين المتناحرين على مشارف الخرطوم اليوم الأربعاء مما يقوض هدنة في الصراع المستمر منذ 11 يوما والذي تقول جماعات مدنية إنه قد يزيد من إحكام الجيش قبضته على مقاليد الأمور في البلاد ويعيد نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر البشير.

وقالت أناند اليوم الأربعاء إن بلادها نشرت طائرتين من طراز سي-130 هركليز بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.

وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا قائلة “هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة”.

وقالت كندا يوم الأحد إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في السودان وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.

وأشارت أوتاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن كندا ستطبق إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة لدعم السودانيين المقيمين حاليا على أراضيها بصفة مؤقتة والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الآخذ في التدهور سريعا في السودان.