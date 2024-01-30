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كندا تعتزم تقديم 40 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة

منذ 54 دقيقة
علم كندا

علم كندا

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أعلنت كندا اليوم الثلاثاء، عن تمويل جديد بقيمة 40 مليون دولار كندي (29.8 مليون دولار أمريكي) لتوفير الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية الأخرى لغزة.

وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان إن الأموال سيتم تخصيصها للوكالات الدولية ومنها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار كندا وعدة دول أخرى بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أعقاب مزاعم من إسرائيل بأن بعض موظفيها شاركوا في هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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