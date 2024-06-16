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كندا تعتزم عقد اجتماع لمناقشة التكلفة البشرية للحرب في أوكرانيا

منذ 31 دقيقة
علم كندا

علم كندا

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (الأحد 16-6-2024) إن بلاده تعتزم استضافة اجتماع لوزراء الخارجية في الأشهر المقبلة لتعزيز العمل بخصوص التكلفة البشرية للحرب في أوكرانيا.

وكان ترودو يتحدث إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء آخرين في قمة استضافتها سويسرا بهدف إيجاد مسار نحو السلام في أوكرانيا.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن القمة حول السلام في أوكرانيا والتي انعقدت في سويسرا مطلع هذا الأسبوع جعلت السلام أقرب لكن السلام الحقيقي لن يتحقق في خطوة واحدة، وإن الطريق إليه يتطلب الصبر والإرادة.

وأضافت بعد المحادثات “نعلم أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، بل سيكون رحلة”.

وقالت “لم تكن مفاوضات سلام لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ليس جادا بشأن إنهاء الحرب، فهو يصر على استسلام (أوكرانيا) وعلى التنازل عن أراض أوكرانية، حتى تلك التي ليست محتلة حاليا”.

    المصدر :
  • رويترز

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