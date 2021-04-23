كندا تعلق جميع رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان حتى هذا التاريخ

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستعلق لمدة شهر جميع رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين القادمين من هذين البلدين.

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس، إن هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ ليل الخميس في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (03:30 فجر الجمعة بتوقيت غرينيتش) وسيقتصر على رحلات الركاب وليس رحلات الشحن، كي لا تتأثر عملية شحن اللقاحات التي تصنع في الهند.

وأضاف الغبرا: “نظرا للعدد الكبير من حالات كوفيد-19 التي سجلت لدى ركاب وصلوا إلى كندا جوا من الهند وباكستان… تقرر تعليق جميع رحلات الركاب، التجارية والخاصة، التي تصل إلى كندا من الهند وباكستان وذلك لمدة 30 يوما”.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد سجلت كندا عشرات الإصابات بالنسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

وأقر مجلس النواب الكندي بالإجماع مذكرة تطالب الحكومة بأن “تعلق فورا رحلات الركاب غير الضرورية من بلدان تسجل معدّلات انتشار عالية لمتحورات كوفيد-19، بما فيها الهند والبرازيل”.

وتشهد كندا حاليا موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا، وقد سجلت مليونا و151 ألفا و276 إصابة و23812 وفاة لغاية الخميس.