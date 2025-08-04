كندا تعلن تسليم مساعدات إنسانية إضافية لغزة

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، تسليم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة الكندية في بيان “سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا على… قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل”.

وأعلنت كندا الأسبوع الماضي عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة.

وفي سياقٍ متصل، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن 56 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 27 من طالبي المساعدات.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن مستشفيات القطاع سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء نتيجة التجويع وسوء التغذية؛ بينهم 5 بالغين، وطفل رضيع.

وكانت وزارة الصحة في غزة ومنظمات أممية ودولية قد حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وذكرت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم.

وبينما أغارت طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية في مدينة غزة، بينها حي التفاح، أطلقت آلياته النيران على مخيم البريج وسط القطاع.

وقد شيع فلسطينيون من مستشفى الشفاء بمدينة غزة جثامين عدد من المواطنين، بينهم أطفال، استشهدوا مساء أمس بنيران قوات الاحتلال قرب مركز المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت الماضي، إن حصيلة الضحايا المجوّعين من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ 27 مايو/أيار الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 60 ألفا و933 قتيلا، و150 ألفا و27 مصابا.

وبشأن المجوعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة -في تقريرها اليومي- أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت ألفا و516 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف و67 إصابة منذ 27 مايو/أيار الماضي.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية حوالي 29 شهيدا و300 إصابة من منتظري المساعدات.

وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.