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كندا تعلن وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 6:27 صباحًا
كندا تفرض اجراءات للحد من تفشي كورونا

كندا تفرض اجراءات للحد من تفشي كورونا

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أعلنت كندا ،الأحد ، وصول الدفعة الأولى من اللقاح ، الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية ، لتنضم لقافلة الدول التي أجازت استخدام لقاح فايزر.

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن أول لقاح فايزر ضد فيروس كورونا وصل إلى كندا، الأحد، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم الاثنين.

وقال ترودو على حسابه في تويتر: “وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر-بيونتيك إلى كندا”. ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولية البالغ عددها 30 ألف جرعة إلى 14 موقعا عبر كندا. وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.

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