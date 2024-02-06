كندا تفرض عقوبات على قادة في حماس والجهاد الإسلامي

فرضت كندا الثلاثاء عقوبات على قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، منهم يحيى السنوار ومحمد الضيف، بسبب الهجوم الذي نفذته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن العقوبات تستهدف 11 فردا، منهم أيضا قادة في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بسبب هذا الهجوم “والتهديد الذي تشكله حماس والجماعات التابعة لها على الأمن في المنطقة”.

زفي وقت سابق أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، بقائمة عقوباتها ردا على الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل في أكتوبر\تشرين الأول الماضي.

وسيخضع السنوار الآن لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.