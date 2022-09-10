كندا تقيم السبت مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز عرش بريطانيا

قال مكتب الحاكم العام لكندا الجمعة إن مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا ستقام (السبت 10-9-2022) في مدينة أوتاوا.

ستقام المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) في ريدو هول، المقر الرسمي للحاكم العام المعين من قبل بريطانيا، والذي يعمل نيابة عن الملك.

أصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ملكا بشكل تلقائي للمملكة المتحدة ورئيسا لبريطانيا و14 دولة أخرى من بينها كندا، عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وعلى الرغم من أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية في عام 1867، إلا أنها ظلت في الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضوا في كومنولث دول الإمبراطورية البريطانية السابقة التي كانت ملكة بريطانيا رئيسة لها.

وكان الملك تشارلز ملك بريطانيا قد تعهد غي أول خطاب له بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بأن يحذو حذو والدته الراحلة ويهب نفسه لخدمة بلاده في خطابه للأمة الذي اتسم بالجدية والرصانة وتحدث فيه أيضا عن حبه لوالدته وزوجته وأبنائه.

وأصبح تشارلز ملكا أمس الخميس بعد وفاة الملكة إليزابيث عن 96 عاما وعاد اليوم الجمعة إلى لندن من اسكتلندا ليلقى أول خطاب له بعد تولي العرش.

وقال في بدايات حديثه “الملكة إليزابيث كانت لها حياة عاشتها بحق، ووعد مع القدر وفت به بحق، وعلى رحيلها نحزن بأعمق المعاني”.

وأضاف “هذا الوعد بالخدمة طوال الحياة أجدده أمامكم جميعا اليوم”.

ووصف الملك تشارلز الملكة الراحلة بأنها تمثل إلهاما ونموذجا يحتذى له، مشيدا بالتزامها الأصيل الشخصي بخدمة شعب المملكة المتحدة ومناطقها الأخرى.